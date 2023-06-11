Увеличилось число пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС

Людей доставляют в больницы

По последним данным, число пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 77. Они находятся в больницах. Почти семь тысяч жителей эвакуированы из зон затопления, уровень воды снижается. Тем временем, ВСУ продолжают обстрелы. В результате удара по пункту временного размещения под Геническом погибла женщина.

ВСУ ударили дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow на рассвете. Целью явно была гражданская инфраструктура. На Арабатской стрелке вдоль побережья Азовского моря находятся десятки санаториев, лагерей и баз отдыха. С октября прошлого года здесь размещают жителей Херсонской области, которые в результате обстрелов остались без дома или были эвакуированы из 15-километровой зоны вдоль Днепра. Сюда же привозят и пострадавших от подтопления после теракта, устроенного киевским режимом на Каховской ГЭС, сообщает "ТВ Центр".

Ночью под ударами оказался и Железный порт. Ещё один населённый пункт, куда эвакуировали жителей из зоны подтопления. Разрушен отель "Позитив". В результате обстрелов одна женщина погибла, пострадавших отправили в Крым. Двоих несовершеннолетних доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ещё шесть взрослых привезли в 6-ю городскую больницу скорой медицинской помощи, где находится ожоговый центр. 6 лет назад в нем провели капитальный ремонт, установили современное оборудование. Здесь же работают лучшие специалисты на полуострове.

У пострадавших травмы средней и тяжелой степени тяжести, в основном ожоги и отравление угарным газом. В Министерстве здравоохранения Крыма пообещали оказать всю необходимую помощь.

Спасатели, военные и волонтеры продолжают оказывать помощь жителям подтопленных районов. По поручению президента в регионе создана комиссия по ликвидации последствий. Уже частично восстановлено электроснабжение, появляется мобильная связь. Людям начали делать прививки от инфекционных заболеваний. Доставлены мобильные комплексы для санитарной обработки территорий. Из домов уже откачивают воду, идёт уборка мусора с улиц. Днепр постепенно возвращается в свое естественное русло. По предварительным расчётам гидрологов ситуация нормализуется к концу следующей недели.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"