ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бойцам группировки "Восток" вручили высокие награды

11:40
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Солдаты и офицеры отличились в боях

Государственными наградами отмечены бойцы группировки "Восток", отразившие атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Прямо на боевых позициях ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский крест - солдатам и офицерам вручил заместитель командующего войсковым объединением Игорь Сокол.

Он поблагодарил бойцов за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Награждение отличившихся во время СВО
Награждение отличившихся во время СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.