Бойцам группировки "Восток" вручили высокие награды

Солдаты и офицеры отличились в боях
Государственными наградами отмечены бойцы группировки "Восток", отразившие атаки ВСУ на южнодонецком направлении.
Прямо на боевых позициях ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский крест - солдатам и офицерам вручил заместитель командующего войсковым объединением Игорь Сокол.
Он поблагодарил бойцов за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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