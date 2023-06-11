Бойцам группировки "Восток" вручили высокие награды

Солдаты и офицеры отличились в боях

Государственными наградами отмечены бойцы группировки "Восток", отразившие атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Прямо на боевых позициях ордена Мужества, медали "За отвагу" и знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевский крест - солдатам и офицерам вручил заместитель командующего войсковым объединением Игорь Сокол.

Он поблагодарил бойцов за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ходе спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

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