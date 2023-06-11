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В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

11:05
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих. Сержант Павел Петров под огнём противника, рискуя собственной жизнью, оперативно восстановил повреждённые линии связи. Это позволило координировать действия наших подразделений, отразить атаку националистов и перейти в контрнаступление, сообщает "ТВ Центр".

Старший лейтенант Александр Игнатьев и сержант Евгений Ющенко разминировали территорию рядом с освобождённым населённым пунктом. Отряд сапёров собрал более 750-ти взрывоопасных предметов. Направляясь к месту их уничтожения, бойцы были атакованы украинскими диверсантами. Благодаря смелым действиям Александра и Евгения наши военнослужащие без потерь отразили вражеское нападение, а затем уничтожили собранную взрывчатку.

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