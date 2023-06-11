В Израиле возобновились митинги против реформы Верховного суда

Люди выходят на улицы
Десятки тысяч людей собрались на очередную акцию протеста в Тель-Авиве. Они выступают против судебной реформы кабинета министров Нетаньяху.
Скандальный документ ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать эти решения и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.
Массовое недовольство жители еврейского государства высказывают уже около четырёх месяцев. В этот раз, по некоторым оценкам, в центре Тель-Авива собралось до 100 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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