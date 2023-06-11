Медведица с медвежатами вышла на трассу в Якутии

Появившиеся в Сети кадры набрали тысячи просмотров

Медведица с двумя медвежатами вышла на трассу в Якутии и попала на видео. Семейство не обращало внимания на автомобиль и не сразу покинуло дорогу, а спокойно разгуливало под дождём, сообщает "ТВ Центр".

Мать косолапых не чувствовала опасности для малышей. Водитель ждал, пока сможет продолжить маршрут и даже призывал медвежий клан удалиться в тайгу. Через несколько минут они последовали совету. А выложенные в Сеть кадры уже набрали тысячи просмотров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"