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Медведица с медвежатами вышла на трассу в Якутии

11:46
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Появившиеся в Сети кадры набрали тысячи просмотров

Медведица с двумя медвежатами вышла на трассу в Якутии и попала на видео. Семейство не обращало внимания на автомобиль и не сразу покинуло дорогу, а спокойно разгуливало под дождём, сообщает "ТВ Центр".

Мать косолапых не чувствовала опасности для малышей. Водитель ждал, пока сможет продолжить маршрут и даже призывал медвежий клан удалиться в тайгу. Через несколько минут они последовали совету. А выложенные в Сеть кадры уже набрали тысячи просмотров.

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