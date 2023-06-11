Стас Пьеха попал в больницу в тяжёлом состоянии

У певца проблемы с сердцем

Стас Пьеха госпитализирован в тяжёлом состоянии в Боткинскую больницу. Об этом пишет РИА Новости.

Факт госпитализации подтвердил и сам певец, и врачи медицинского учреждения. Исполнитель написал в соцсети, что врачи скорой помощи отправили его в больницу из-за плохой кардиограммы.

"Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - написал артист.

В Боткинской больнице сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжёлое.

Стасу Пьехе 42 года. Он получил известность после участия в проекте "Фабрика звёзд". Стас - внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"