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Стас Пьеха попал в больницу в тяжёлом состоянии

10:54
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

У певца проблемы с сердцем

Стас Пьеха госпитализирован в тяжёлом состоянии в Боткинскую больницу. Об этом пишет РИА Новости.

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Факт госпитализации подтвердил и сам певец, и врачи медицинского учреждения. Исполнитель написал в соцсети, что врачи скорой помощи отправили его в больницу из-за плохой кардиограммы.

"Берегите сердце, спите и не перегружайтесь, слушайте свой организм", - написал артист.

В Боткинской больнице сообщили, что состояние госпитализированного певца Стаса Пьехи оценивается как тяжёлое.

Стасу Пьехе 42 года. Он получил известность после участия в проекте "Фабрика звёзд". Стас - внук певицы, народной артистки СССР Эдиты Пьехи и композитора Александра Броневицкого, сын Илоны Броневицкой.

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