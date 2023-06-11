Шойгу вручил награды лучшим бойцам спецоперации

Солдаты и офицеры сражаются на передовой

Бойцам, отличившимся в ходе спецоперации, глава Минобороны Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

"Золотую звезду" вручили командиру танка, старшему сержанту Николаю Матреницкому. Его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника и отбросил его на исходные позиции.

Такой же награды удостоен командир роты, старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Вместе с подчинёнными он вступил в неравный бой с националистами и заставил их отступить, сообщает "ТВ Центр".

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