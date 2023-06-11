Жители Германии вышли на митинг против поставок оружия Киеву

Европа начинает прозревать

Военная помощь Украине оставила армию США практически без боеприпасов, такая щедрость главы Белого дома замешана на коррупции. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп, выступая перед соратниками. В Европе тоже всё больше недовольных милитаристской риторикой. В Германии, где завтра стартуют крупнейшие в истории НАТО учения, жители вышли на антивоенный митинг.

Долой оружие и нет войне: жители Северной Германии требуют от НАТО убраться с территории Украины и прекратить поставки техники. Чтобы попасть на этот митинг, многие преодолели несколько десятков километров на поезде или машинах. У ворот авиабазы в Вунсторфе, где скоро стартуют учения альянса, собрались сотни человек. Призыв к переговорам звучит и во время выступления канцлера Германии на съезде Евангелической церкви в Нюрнберге, сообщает "ТВ Центр".

Западным политикам всё сложней оправдываться перед населением. Людей волнует – на что идут их налоги? Заволновались даже те, кто, казалось бы, сам причастен к накачке киевского режима оружием. Илон Маск, после того, как в Белом доме заявили об очередном пакете военной помощи, спрашивает - чем это закончится?

Своё понимание ситуации - у бывшего президента США. Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, несмотря на уголовное расследование. И напомнил о взятке в пять миллионов долларов, которые якобы получил Байден.

Трамп явно отстал от политической моды. Вот канадский премьер пожаловал в Киев с необъявленным визитом и не с пустыми руками - пообещал транш в 500 миллионов долларов. Но главным подарком не столько щедрым, сколько пафосным, стал российский самолёт Ан-124, конфискованный в аэропорту Канады. Откровенное воровство - заявили в российском посольстве в Оттаве.

Спонсор нацистского режима даже подписал так называемую совместную декларацию, в которой говорится о принятии Украины в НАТО. Такую подсовывали раньше и другим политикам. Набралось уже 20 стран, готовых поддержать членство страны в альянсе – заявили в офисе Зеленского. Вот только в самом НАТО об этом не в курсе.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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