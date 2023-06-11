Юг России приходит в себя после сильнейших ливней

Затоплены населённые пункты

Размыты дороги, подтоплены приусадебные участки, нарушено энергоснабжение. Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия мощных ливней. Сложней всего приходится жителям Краснодарского края, экстренные службы ведут откачку воды. В Крымском районе всего за день выпала двухмесячная норма осадков.

Южный край оказался самым непредсказуемым регионом с точки зрения осадков. Выходные омрачили сильные дожди. Некоторым шлёпать по лужам пришлось прямо в своих домах, сообщает "ТВ Центр".

На Крымск всего за несколько часов вылилась двухмесячная норма осадков. Из-за подтоплений введён режим ЧС. Аварийные службы прочищают ливневую канализацию, восстанавливают электроснабжение в окрестных сёлах и хуторах.

Штормовое предупреждение в регионе продлено до вечера воскресенья. Синоптики прогнозируют усиление осадков. Поливает и в краевой столице, и в соседнем Крыму. Ливень размыл грунтовую дорогу между Белогорском и Приветным.

В Самаре без покупок остались посетители торгового центра. В разгар дня, не выдержав напора воды, протекла крыша, обвалился потолок. Залило пол, затопило коридоры. После бури, пролетевшей над Самарой и Тольятти, под воду ушли несколько дорог.

Мощный ливень, обрушившийся на Приморский край в пятницу, прокатился эхом и по Уссурийскому городскому округу. Осадки спровоцировали подъём уровня воды в реке Борисовка. Для жителей сёл Яконовка и Богатырка спасатели наладили лодочную переправу.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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