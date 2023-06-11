ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге внедряют цифровые технологии контроля движения по Неве

12:56
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Нарушителям будут приходить электронные штрафы

В Санкт-Петербурге внедряют цифровые технологии, которые помогут следить за безопасностью движения на реках и каналах. Патрульные катера оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушения и отправлять штрафы лихачам на воде в электронном виде.
Ореховый остров на Неве открыл туристический сезон

Патрульный катер Государственной инспекции маломерных судов - всё равно, что автомобиль ГИБДД на дороге. Если включается мигалка и сирена, все дела на судне нужно отложить.

Когда-то по Неве ходили только огромные неповоротливые туристические теплоходы с опытными капитанами и проверенными экипажами. А теперь контролировать малое судоходство в Петербурге всё сложнее, говорят инспекторы. Кого только не встретишь на воде: яхты, катера, парусники, моторные лодки всех мастей.

Покататься по рекам и каналам Петербурга едут владельцы маломерных судов со всей России. А новые петербургские жилые комплексы, которые строятся по берегам рек, оборудованы собственными причалами, сообщает "ТВ Центр".

А ещё сапы, утки и драконы с моторами, лодки, переделанные под автомобили - у кого на что фантазии хватает. Бывалые яхтсмены вздыхают: это как с машинами - прошло то золотое время, когда дороги были почти пустыми.

Это только кажется, что Нева такая широкая, спокойная река, что здесь есть где развернуться. Здесь очень узкий фарватер с сильным течением, и чтобы маневрировать здесь без риска врезаться, например, в опору моста, нужен очень большой опыт.

Безопасность на воде в Петербурге обеспечивают сейчас одновременно три ведомства: Государственная инспекция маломерных судов, подразделение комитета по транспорту и полиция. Первые следят за наличием всех необходимых документов, штраф за их отсутствие до 15 тысяч рублей. Вторые - за соблюдением разных временных запретов.

Погони за нарушителями сейчас редкость из-за плотного трафика на воде. У любой инспекции в приоритете безопасность остальных участников движения. И здесь в помощь цифровые технологии: патрульные катера оборудованы камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

Сейчас система работает в тестовом режиме, но скоро будет все как на автодороге: бортовой номер нарушителя будет записан, письмо с видеофиксацией нарушения отправят по электронной почте.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Рейд сотрудников МЧС на Неве
Рейд сотрудников МЧС на Неве
Река Нева
Река Нева
Катер МЧС на Наве
Катер МЧС на Наве
Рейд сотрудников МЧС на Неве
Рейд сотрудников МЧС на Неве
Катер на Наве
Катер на Наве
Катер МЧС на Наве
Катер МЧС на Наве
Катер МЧС на Наве
Катер МЧС на Наве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.