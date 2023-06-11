В Петербурге внедряют цифровые технологии контроля движения по Неве

Нарушителям будут приходить электронные штрафы

В Санкт-Петербурге внедряют цифровые технологии, которые помогут следить за безопасностью движения на реках и каналах. Патрульные катера оборудуют камерами видеонаблюдения, чтобы фиксировать нарушения и отправлять штрафы лихачам на воде в электронном виде.

Патрульный катер Государственной инспекции маломерных судов - всё равно, что автомобиль ГИБДД на дороге. Если включается мигалка и сирена, все дела на судне нужно отложить.

Когда-то по Неве ходили только огромные неповоротливые туристические теплоходы с опытными капитанами и проверенными экипажами. А теперь контролировать малое судоходство в Петербурге всё сложнее, говорят инспекторы. Кого только не встретишь на воде: яхты, катера, парусники, моторные лодки всех мастей.

Покататься по рекам и каналам Петербурга едут владельцы маломерных судов со всей России. А новые петербургские жилые комплексы, которые строятся по берегам рек, оборудованы собственными причалами, сообщает "ТВ Центр".

А ещё сапы, утки и драконы с моторами, лодки, переделанные под автомобили - у кого на что фантазии хватает. Бывалые яхтсмены вздыхают: это как с машинами - прошло то золотое время, когда дороги были почти пустыми.

Это только кажется, что Нева такая широкая, спокойная река, что здесь есть где развернуться. Здесь очень узкий фарватер с сильным течением, и чтобы маневрировать здесь без риска врезаться, например, в опору моста, нужен очень большой опыт.

Безопасность на воде в Петербурге обеспечивают сейчас одновременно три ведомства: Государственная инспекция маломерных судов, подразделение комитета по транспорту и полиция. Первые следят за наличием всех необходимых документов, штраф за их отсутствие до 15 тысяч рублей. Вторые - за соблюдением разных временных запретов.

Погони за нарушителями сейчас редкость из-за плотного трафика на воде. У любой инспекции в приоритете безопасность остальных участников движения. И здесь в помощь цифровые технологии: патрульные катера оборудованы камерами видеонаблюдения с искусственным интеллектом.

Сейчас система работает в тестовом режиме, но скоро будет все как на автодороге: бортовой номер нарушителя будет записан, письмо с видеофиксацией нарушения отправят по электронной почте.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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