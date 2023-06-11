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Собянин рассказал о реставрации московских театров

13:43
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Проведена большая работа

В Москве за последние несколько лет отреставрировали 15 исторических зданий, в которых находятся ведущие театры. Об этом сегодня рассказал на официальном сайте мэр Сергей Собянин.

Например, легендарный "Современник" на Чистопрудном бульваре. Здание в стиле неоклассицизма с колоннами при входе было построено в 1914 году. Во время ремонта укрепили фундамент, установили новые инженерные системы, а главное - восстановили исторический облик.

Масштабную реставрацию провели и в Малом театре. Знаменитый особняк в стиле классицизма был возведён почти 200 лет назад по проекту архитектора Бове, сообщает "ТВ Центр".

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