В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Сейчас диалог невозможен

Предпосылок для заключения договорённостей с Киевом никаких нет. Об этом заявили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сейчас нет даже хлипкого фундамента для выстраивания хоть какого-то диалога с Украиной.

"Мы видим: а) нежелание режима; б) неготовность; с) непозволенность режиму со стороны хозяев, можно, наверное, так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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