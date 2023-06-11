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Собянин рассказал о подготовке волонтёров в Москве

14:13
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Их обучают полезным навыкам

В Москве работает первый центр развития компетенций "Волонтёры Москвы". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что центр станет местом, куда каждый доброволец в городе сможет обратиться за развитием и знаниями. В центре реализуются более 70 образовательных программ. Среди них - интенсив для организаторов волонтёрской деятельности "Пять ключей", встречи сообщества тренеров "Обучай", программа для школьников "Первый шаг".

Подготовка волонтёров нужна для того, чтобы эффективно выполнять задачи. Добровольных помощников учат работе в команде, критическому мышлению и умению управлять эмоциями.

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