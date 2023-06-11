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Собянин рассказал об истории создания парка "Братеевская пойма"

17:04
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Там появились освещённые велодорожки

Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" рассказал о том, какие работы проведены по благоустройству парка "Братеевская пойма". Он уже пять лет радует жителей юга Москвы.

Раньше здесь была запущенная и неухоженная территория, напомнил мэр. Концепцию благоустройства и озеленения парка поддержали местные жители, голосование проходило на популярной платформе "Активный гражданин".

Сейчас в парке есть 12 спортивных зон, детские площадки, летний кинотеатр, экотропа, сцена для мероприятий, пирсы и спуски к воде для любителей рыбалки. Отдохнуть можно в шезлонгах, беседках и зонах для пикника. Заняться спортом – на освещённых велодорожках.

Главной изюминкой парка Собянин назвал профессиональное бейсбольное поле, где тренируется любительский бейсбольный клуб "Спартак" и проходят соревнования.

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