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Как меняется московский район Очаково-Матвеевское

16:20
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Раньше он был труднодоступным

На гербе этого района - рог изобилия. Здесь построили первый в Москве круглый дом, а знаменитый японский режиссёр Акира Куросава снимал тут некоторые эпизоды известного фильма "Дерсу Узала". Здесь есть и особо охраняемая природная территория, и современный завод по производству напитков.

Всё это - о районе Очаково-Матвеевское. Раньше он считался труднодоступным, добраться сюда из центра было не просто. Но теперь это в прошлом. Что ещё меняется? Об этом - Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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