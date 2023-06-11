Что это - невинная шалость или расстройство психики?

Соцсети на этой неделе обсуждали видео, на котором пассажир метро делает пикантные снимки своей случайной попутчицы. Исподтишка, буквально заглядывая камерой мобильного телефона под юбку.

Хулигана быстро идентифицировали и поймали. Женщина, понятное дело, оскорблена. А вот подглядывателю вряд ли грозит что-то серьёзное.

Что это - невинная шалость или диагноз? И как бороться с бытовым вуайеризмом - выяснила Ольга Стрельцова (смотрите видео).

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