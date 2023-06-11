Украина пыталась атаковать российский военный корабль

Атака отбита

Украинские военные минувшей ночью пытались безуспешно атаковать шестью быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье". Он входит в состав Черноморского флота и выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Как сообщили в Минобороны России, все украинские катера были уничтожены. Инцидент произошёл в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. Российские моряки не пострадали, корабль повреждений не получил.

В военном ведомстве также указали на то, что во время атаки на российский корабль в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку американский беспилотник Global Hawk.

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