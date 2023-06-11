В зоне спецоперации уничтожены ещё три танка Leopard

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные уничтожили за минувшие сутки 11 танков противника, в том числе три Leopard. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На донецком направлении Армия России успешно отразила восемь атак подразделений ВСУ. Вклинений в нашу оборону не допущено.

Средствами ПВО в зоне специальной военной операции был сбит самолёт Су-25, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"