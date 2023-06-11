Очередная группа будущих контрактников отправилась для прохождения военной службы

Они хотят защитить Родину

Ещё одна группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из столичного пункта отбора. Мужчины сказали, что отправляются на службу из чувств патриотизма и желания защитить своих родных и близких.

Один из будущих бойцов заявил, что долго обдумывал решение встать на защиту Родины. "Патриотизм - это русская история. Хотел давно, с мыслями собирался долго, но всему своё время", - пояснил он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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