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Очередная группа будущих контрактников отправилась для прохождения военной службы

15:55
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Они хотят защитить Родину

Ещё одна группа контрактников отправилась для прохождения военной службы из столичного пункта отбора. Мужчины сказали, что отправляются на службу из чувств патриотизма и желания защитить своих родных и близких.

Будущие контрактники рассказали о своей решимости служить в войсках
Будущие контрактники рассказали о своей решимости записаться на военную службу

Один из будущих бойцов заявил, что долго обдумывал решение встать на защиту Родины. "Патриотизм - это русская история. Хотел давно, с мыслями собирался долго, но всему своё время", - пояснил он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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