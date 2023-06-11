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В Москве завершена реконструкция Фрунзенского газопровода-дюкера

19:54
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве завершилась реконструкция Фрунзенского газопровода-дюкера. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что по этому газопроводу идёт газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты. Собянин также рассказал об уникальности газопроводов-дюкеров – их трассы проходят на большой глубине, в том числе под дном Москвы-реки.

Такая прокладка газопроводов существенно снижает воздействие на природу. Раньше газопроводы тянули по самому дну реки в небольшом углублении.

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