В Москве завершена реконструкция Фрунзенского газопровода-дюкера

Об этом сообщил Сергей Собянин
В Москве завершилась реконструкция Фрунзенского газопровода-дюкера. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что по этому газопроводу идёт газ в квартиры жителей районов Хамовники, Арбат, Дорогомилово и на общегородские газораспределительные пункты. Собянин также рассказал об уникальности газопроводов-дюкеров – их трассы проходят на большой глубине, в том числе под дном Москвы-реки.
Такая прокладка газопроводов существенно снижает воздействие на природу. Раньше газопроводы тянули по самому дну реки в небольшом углублении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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