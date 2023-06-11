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Первый случай отравления сидром выявлен в Курганской области

18:20
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Погибла школьница

В Курганской области скончалась отравившаяся "Мистером Сидром" школьница. Это первый случай в регионе, сообщает местный департамент здравоохранения.
Число пострадавших от суррогатного сидра превысило сотню

Известно, что врачи до последнего боролись за жизнь девушки, но не смогли спасти ей жизнь. Эксперты говорят, что в организм девушки попала слишком большая доза метанола.

Подробности отравления сообщает местная пресса. 4 июня две девочки выпили слабоалкогольный напиток. Одна отделалась лёгким отравлением, вторую в тот же день привезли в районную больницу без сознания.

Всего от отравления напитком "Мистер Сидр" в разных регионах России погибли 32 человека, число пострадавших превышает сто человек.

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