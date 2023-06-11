В Крыму остановлено движение поездов из-за повреждения путей

Пострадавших нет

В Кировском районе Крыма временно остановлено движение поездов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Это связано с повреждением железнодорожного полотна. Рабочие должны устранить последствия ЧП примерно через четыре часа, написал Аксёнов у себя в Telegram-канале.

Для пассажиров задерживающихся поездов власти обещали организовать трансфер автобусами. Глава Крыма попросил всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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