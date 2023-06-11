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В Херсонской области официально признаны три языка

18:56
  • воскресенье
  • 11 июня 2023

Указ об этом подписал Владимир Сальдо

В Херсонской области установлены три официальных языка – русский, украинский и крымско-татарский. Указ об этом подписал врио главы региона Владимир Сальдо.

В соответствии с документом, на территории этого нового российского региона наряду с русским языком, для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории двух районов - Генического и Новотроицкого – также крымско-татарский язык.

Важность и своевременность такого решения во время нашего вчерашнего разговора подтвердил президент России, написал Сальдо у себя в Telegram-канале.

30 сентября 2022 года в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

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