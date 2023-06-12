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Страна с размахом отмечает День России

09:52
  • понедельник
  • 12 июня 2023

В регионах проходит множество мероприятий

12 июня страна отмечает День России - праздник, который символизирует рождение современного российского государства. В регионах страны запланировано множество мероприятий, сообщает "ТВ Центр".
Путин в День России вручил награды лучшим людям страны

На Дальнем Востоке торжества уже в разгаре. На центральной площади столицы Приморья, под звуки гимна подняли государственный флаг. На улицах людям - раздают ленточки в цветах триколора. На площадке "Россия – страна героев" желающим предлагают нарисовать и отправить открытки для участников СВО.

Впервые в этом году День России празднуют жители новых регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. А "Роскосмос" опубликовал сегодня праздничный ролик - с поздравлениями от наших космонавтов. Космонавты с орбиты поздравили россиян с праздником.

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