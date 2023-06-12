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Собянин поздравил москвичей с Днём России

10:18
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Этот праздник объединяет всю страну

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём России. Мэр назвал его праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны.

В Москве сегодня реализуются масштабные транспортные, промышленные, инновационные и другие программы, имеющие общенациональное значение. Город активно делится опытом созидания и развития с другими регионами, говорится в поздравлении.

Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни.

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