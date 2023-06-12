В Подмосковье приземлился спецборт с освобождёнными из плена россиянами

На родину вернулись 94 человека

В одном из подмосковных аэропортов минувшей ночью приземлился спецборт Минобороны с российскими военными, освобождёнными из украинского плена.

В самолёте – 94 человека, которым грозила смертельная опасность. Для лечения и реабилитации бойцов доставят в клиники российского оборонного ведомства, им окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

После этого они, наконец, смогут увидеть и обнять своих родных, а пока - продолжительные разговоры по телефону, сообщает "ТВ Центр".

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