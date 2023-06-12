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В Бурятии стремительно распространяется верховой пожар

11:13
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Огонь приближается к жилым домам

В Бурятии стремительно распространяется мощный верховой пожар - его площадь достигла 80-ти гектаров. Огонь вплотную подобрался к жилым домам.
В России растёт площадь природных пожаров

Поселок Таксимо на севере Бурятии окутан дымом. К населённому пункту подбирается огонь. Пожар уже назвали сложным. Из-за сильного ветра пламенем окутаны 150 гектаров. На многих участках низовой пожар перешёл в верховой. Под угрозой - подстанция связи. Огонь подошёл вплотную.

В тушении задействованы 96 человек и 15 единиц техники. Из Улан-Уде на помощь пожарным направили вертолет с водосливным устройством.  Как сообщают местные власти, по предварительным данным причина пожара - человеческий фактор. И это при том, что противопожарный режим в Бурятии действует ещё с апреля. В   регионе запрещено разведение костров и сжигание сухой травы.

За прошедшие сутки помимо пожара в Таксимо возникли еще восемь. Причина двух из них - сухая гроза.  В остальных случаях - неосторожное обращение с огнём, сообщает "ТВ Центр".

Пожарных-десантников "Авиалесоохраны" перебрасывают в районы Свердловской области, где сложная ситуация с огнём. Там действуют пять природных пожаров общей площадью более тысячи гектаров. Причина большинства возгораний - удары молний. В работе используют и беспилотники.

В Томской области за прошедшие сутки удалось ликвидировать два пожара. И продолжают тушить ещё 22. Более половины из них находятся в труднодоступных местах, тушат их вручную. В лесах прокладывают километры минерализованных полос. На помощь приехали пожарные из Архангельской области, Приморского края и республики Тыва. Также в регионе работают семь воздушных судов, в том числе и зондировщик Ан-26, вызывающий осадки.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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