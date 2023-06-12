Им самим скоро будет нечего есть

Европейцы расплачиваются за бездумные решения своих политиков колоссальным падением уровня жизни. Великобритания заплатит за тех, кого приручила. Для начала теракт режима Зеленского на Каховской ГЭС обойдется подданным Соединённого Королевства примерно в 20 миллионов долларов. Столько Лондон намерен направить Киеву в виде гуманитарной помощи после прорыва плотины.

Но у диверсии есть и долгосрочные последствия. Туманный Альбион рискует столкнуться с серьёзным продовольственным кризисом. Подрыв дамбы Каховской ГЭС может привести к росту цен на продукты по всему миру, в том числе в Великобритании. Сейчас продовольственная инфляция в стране -более 19%. Правительство планирует в принудительном порядке заставить супермаркеты ограничить цены. Главный экономист британского Института продуктовой дистрибуции Джеймс Уолтон предрекает, что пояса придётся затянуть ещё туже.

Экономика ФРГ в немалой степени благодаря оголтелой поддержке Украины и санкционной войне с Россией свалилась в рецессию. Но канцлер пытается выдать желаемое за действительное и заявляет: экономика Восточной Германии переживает бум, сообщает "ТВ Центр".

Германия готовится встречать крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил альянса. Помахать крыльями для устрашения России слетятся 250 истребителей и штурмовиков. Ради этой авиавечеринки на 11 дней ограничат полёты гражданских лайнеров, а это - убытки для отрасли.

Несколько сотен немцев вышли на марш против бездумного бряцания оружием за их счёт. На плакатах - лозунги за мир и требования прекратить спонсировать киевский режим и усадить его за стол переговоров.

Более 60% граждан Австрии, согласно опросам, устали от спонсирования конфликта и настаивают на мирном разрешении и переговорах с Россией. По мнению австрийцев, накачивать Киев оружием - не лучший метод прекращения войны.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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