Красота и здоровье: в Крыму собирают эфиромасличную розу

Её лепестки используют во многих сферах

В Крыму приступили к масштабному сбору эфиромасличной розы. Растение используют для производства косметики, в медицинских целях и даже в кулинарии. Аграрии принимаются за работу рано утром, когда в лепестках накапливается максимальное количество масла.

Бутоны обрывают методично, резкими, но аккуратными движениями. Погода уже тёплая и солнечная, поэтому розы дозревают не по часам, а по минутам. В утренние часы бутоны ещё крепко держат форму, и их легче срывать. Затем солнце постепенно подсушивает лепестки – цветы теряют драгоценный эфирный нектар и буквально начинают рассыпаться в руках.

Для многих – это не только работа, но и удовольствие. Непрерывное цветение создает живописный вид и непередаваемый аромат. Под Бахчисараем выращивают сорта местной селекции Никитского ботанического сада - "Радугу" и "Лань". В них высокая концентрация эфирного масла. Это - самая большая плантация в России, её площадь – 30 гектаров, сообщает "ТВ Центр".

С одной тонны лепестков получают тонну гидролата или душистой воды. А вот масла – всего лишь 100 граммов, поэтому его и называют золотым. Гидролат и масло используется в ароматерапии и косметологии. Аромат расслабляет, снимает симптомы переутомления и нормализует сон. А кремы, маски и другие средства на основе розы омолаживают. Цветы используют и в кулинарии.

Ежегодно в среднем собирают от 30 до 40 тонн лепестков. В этом году весной были обильные осадки и розы успели набрать сок. Поэтому урожай ждут большой.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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