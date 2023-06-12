Российская авиация нанесла мощные удары по скоплениям техники ВСУ

Все цели поражены

Российская авиация нанесла мощные удары по скоплениям киевских неонацистов на краснолиманском направлении. Уничтожено большое количество бронетехники. Также наши бойцы отразили атаки ВСУ под Соледаром и Артёмовском.

Там не ломается первая линия обороны в районе Курдюмовки. ВСУ бросают в наступление на этом направлении значительные силы. Однако рубеж, укрепленный бойцами ВДВ, планомерно перемалывает бронетехнику противника, сообщает "ТВ Центр".

Камера объективного контроля фиксирует передвижение украинской техники в районе села Лобковое в Запорожье. Вскоре колонна противника попадает под артобстрел. С дрона видно, как горят бронетранспортёры International MaxxPro американского производства.

Уничтожение техники и живой силы ВСУ наши бойцы ведут самыми разнообразными способами. Выжигают тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк", используют противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

Сложная обстановка сохраняется в Херсонской области. Там украинские формирования продолжают наносить удары по левому берегу Днепра. Этой ночью под огонь ВСУ попали Новая Каховка и несколько соседних населённых пунктов. Тем не менее обстрелы не останавливают аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий затопления.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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