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Российская авиация нанесла мощные удары по скоплениям техники ВСУ

12:54
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Все цели поражены

Российская авиация нанесла мощные удары по скоплениям киевских неонацистов на краснолиманском направлении. Уничтожено большое количество бронетехники. Также наши бойцы отразили атаки ВСУ под Соледаром и Артёмовском.

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Там не ломается первая линия обороны в районе Курдюмовки. ВСУ бросают в наступление на этом направлении значительные силы. Однако рубеж, укрепленный бойцами ВДВ, планомерно перемалывает бронетехнику противника, сообщает "ТВ Центр". 

Камера объективного контроля фиксирует передвижение украинской техники в районе села Лобковое в Запорожье. Вскоре колонна противника попадает под артобстрел. С дрона видно, как горят бронетранспортёры International MaxxPro американского производства.

Уничтожение техники и живой силы ВСУ наши бойцы ведут самыми разнообразными способами. Выжигают тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк", используют противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

Сложная обстановка сохраняется в Херсонской области. Там украинские формирования продолжают наносить удары по левому берегу Днепра. Этой ночью под огонь ВСУ попали Новая Каховка и несколько соседних населённых пунктов. Тем не менее обстрелы не останавливают аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий затопления.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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