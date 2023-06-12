Россия, США и Китай увеличили ядерный потенциал

Об этом заявили шведские аналитики

В мире выросло число ядерных боеголовок, стоящих на вооружении разных стран. Об этом заявили в шведском аналитическом центре, который изучает вопросы безопасности. Согласно докладу SIPRI, Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и Северная Корея продолжают развивать свои ядерные программы.

А страны Запада стремятся к эскалации украинского конфликта, для них это единственный шанс сохранить пошатнувшийся авторитет и влияние. Россия тем временем укрепляет свои международные позиции.

В "Вашингтон пост" подсчитали, что США ввели против России и Китая более 12 тысяч различных санкций. Однако, не без сожаления констатирует издание, они оказались крайне неэффективны. Тот же факт констатирует и издание "Нейшенел Интерест", рассуждая в своей редакционной статье на тему былого величия Запада. Вот только ни в США, ни в Европе это отчаянно не хотят признавать, цепляясь за соломинку и убеждая себя и других, что на самом деле ничего в мире не изменилось, сообщает "ТВ Центр".

При этом некоторые американские эксперты все же видят признаки того, что поддержка Киева со стороны США и Европы постепенно ослабевает. А бывший премьер-министр Словакии Пеллегрини заявил, что склады оружия в Европе опустели и на их восстановление потребуется не меньше десяти лет. Однако оно каким-то чудесным образом продолжает поступать на Украину.

Хотя эксперты не исключают, что в случае неудачного контрнаступления, которое сейчас проводит Киев, ситуация, действительно, может кардинально измениться.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"