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Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

11:38
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Ему было 86 лет

Скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет газета Corriere della Sera. Он ушёл из жизни в миланской больнице.

Стало известно о состоянии больного лейкемией Берлускони
У Берлускони выявили серьезное заболевание

Берлускони называют ветераном итальянской политики. Он был основателем и бессменным лидером партии "Вперёд, Италия!". Политик возглавлял четыре правительства Италии.

Берлускони пришёл в политику достаточно поздно – в возрасте 57 лет. Он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Бизнесмен был одним из самых богатых людей Италии, он занимался страховым и медиабизнесом, владел банками и средствами массовой информации.

Политик увлекался музыкой, организовал группу, в которой был солистом и играл на контрабасе Коллектив выступал в ночных клубах и на круизных судах.

В апреле этого года Берлускони поставили онкологический диагноз. Он долго лежал в реанимации с пневмонией, а затем прошёл курс химиотерапии.

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