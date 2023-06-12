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Собянин рассказал о работе службы "Социальное такси"

15:06
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Этот сервис пользуется популярностью

В Москве растёт популярность социального такси. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Служба "Социальное такси" работает городе 2017 года, напомнил мэр. Только в этом году социальным такси воспользовались уже более ста тысяч пассажиров.

На такси маломобильные пассажиры могут добираться до важных мест: больниц, образовательных учреждений, аэропортов, вокзалов. Они также могут отправиться на различные экскурсии в рамках коллективных поездок.

В службе работает специализированный транспорт. В частности, водители обучены оказывать первую доврачебную помощь.

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