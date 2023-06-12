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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

13:31
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Люди не пострадали

Украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Местные жители не пострадали, но осколки снарядов разрушили крышу сенохранилища и фасад хозпостройки. Аварийные бригады приступили к ремонту.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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