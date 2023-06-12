Путин в День России назвал священным наследие предков

Президент вручил награды в Кремле

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды лучшим людям страны. Перед началом торжественной церемонии президент поздравил всех с Днём России.

Глава государства отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа и знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества.

Патриотизм, ответственность за судьбу отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаём, что значат их свершения. Их неизменная сплочённость, твёрдая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества. Для нас это наследие священно.

Путин также отметил, что в непростое время единство и тёплое отношение к Родине объединяют общество, служат опорой героям на спецоперации.

Награды из рук президента в День России получили, в частности, режиссёры Карен Шахназаров и Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, преподаватель гимназии из Волоколамска Татьяна Бабурова и разработчик авиадвигателей Александр Иноземцев.

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