Экс-премьер Италии умер 12 июня

Ушёл из жизни Сильвио Берлускони. Выдающемуся политику, бывшему премьер-министру Италии было 86 лет. Соболезнования президенту республики направил Владимир Путин. Он подчеркнул, что с именем Берлускони связаны важнейшие события новейшей истории Италии. В интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину президент отметил, что Берлускони был инициатором развития отношений между Россией и НАТО: именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия.

Новость о смерти Сильвио Берлускони, несмотря на его преклонный возраст и продолжительную болезнь, для многих оказалась неожиданной. Ещё накануне власти заявляли, что состояние кавальере не вызывает опасений и в ближайшие дни можно ждать выписки. Финансовый магнат, хозяин медиаимперии, футбольного клуба "Милан", экстравагантный, харизматичный - в итальянскую политику он ворвался в середине 90-х, уже будучи миллиардером. Четыре раза занимал кресло премьер-министра - был в должности дольше всех в послевоенной истории страны, сообщает "ТВ Центр".

Сторонник либеральной капиталистической модели, он быстро завоевал популярность. Этому не помешали ни многочисленные скандалы, ни судебные разбирательства, которые преследовали Берлускони с самого начала его политической карьеры.

Он позволял себе многое и в личной жизни, и в общественной. Назвал Барака Обаму загорелым, намекая на цвет его кожи. На групповой фотографии на саммите ЕС подставил рожки главе испанского МИДа. В 2008-м решил поиграть в прятки с Ангелой Меркель и выскочил из-за колонны с возгласом "ку-ку". А через год на юбилейном саммите НАТО заставил её ждать, пока договорит по телефону, повернувшись к канцлеру спиной.

Запад не могли не раздражать стремление к большей независимости от Брюсселя, а также симпатии к России и лично Владимиру Путину. Российского президента Берлускони называл лучшим политиком современности и говорил, что их связывают братские отношения. Ветерана итальянской политики даже называли адвокатом Москвы. Берлускони заявлял, что нашу страну вынудили начать спецоперацию, и призывал отменить санкции.

Выходец из небогатой католической семьи, Берлускони получил хорошее университетское образование. Начал карьеру в строительном бизнесе. С юности любил петь. Ещё в студенческие годы выступал на круизных лайнерах. В преклонном возрасте записал диск. Тексты некоторых композиций сочинил сам. Все - о любви.

В последние годы политик тяжело болел. Он ушёл на 87-м году жизни, навсегда вписав своё имя в историю мировой политики.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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