ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Новой Москве убит депутат из Ханты-Мансийска

14:09
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Его жена ранена

В частном доме в Новой Москве обнаружено тело депутата Александра Колодича из Югры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Во время массового забега "Лыжня России" умер депутат
От коронавируса умер депутат Госдумы Николай Антошкин

Депутата, скорее всего, убили: на его теле есть следы насильственной смерти. Тело лежало в подвале дома.

В самом доме найдена супруга парламентария с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан рабочий, помогавший следить за участком.

Колодичу было 58 лет. Он возглавлял комитет думы Ханты-Мансийского автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.