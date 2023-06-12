В Новой Москве убит депутат из Ханты-Мансийска

Его жена ранена

В частном доме в Новой Москве обнаружено тело депутата Александра Колодича из Югры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Депутата, скорее всего, убили: на его теле есть следы насильственной смерти. Тело лежало в подвале дома.

В самом доме найдена супруга парламентария с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан рабочий, помогавший следить за участком.

Колодичу было 58 лет. Он возглавлял комитет думы Ханты-Мансийского автономного округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

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