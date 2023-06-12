Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони

Итальянский политик и бизнесмен умер 12 июня

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Россией и Италией. Он внёс поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных партнёрских связей, отметил Путин.

Берлускони умер 12 июня в миланской больнице. Его называют ветераном итальянской политики: он четыре раза возглавлял правительство Италии.

Политик и предприниматель Берлускони был одним из самых богатых людей Италии: он занимался страховым и медиабизнесом, владел банками и телеканалами.

В апреле этого года у Берлускони выявили лейкемию. Сначала он долго лежал в реанимации, затем прошёл курс химиотерапии.

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