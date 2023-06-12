Собянин: В Москве выросли продажи сенсорных дисплеев и интерактивных панелей

Их производят в "Технополисе Москва"

Объëм продаж профессиональных сенсорных дисплеев и интерактивных панелей вырос на 90%. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что оборудование разрабатывает и производит резидент особой экономической зоны "Технополис Москва". Продукция особо популярна в вузах, школах и детских садах.

Предприятию существенную помощь оказывает город. Это, в частности, освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет, уменьшенный до 2% налог на прибыль, льготы по аренде земли.

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