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Собянин: В Москве выросли продажи сенсорных дисплеев и интерактивных панелей

17:18
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Их производят в "Технополисе Москва"

Объëм продаж профессиональных сенсорных дисплеев и интерактивных панелей вырос на 90%. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что оборудование разрабатывает и производит резидент особой экономической зоны "Технополис Москва". Продукция особо популярна в вузах, школах и детских садах.

Предприятию существенную помощь оказывает город.  Это, в частности, освобождение от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет, уменьшенный до 2% налог на прибыль, льготы по аренде земли.

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