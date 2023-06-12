Зеленский перенёс День Победы на 8 мая

Президент подписал принятый Радой закон

День Победы на Украине теперь будет отмечаться не девятого, а 8 мая. Принятый ранее Верховной радой закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте парламента.

Глава государства сам внёс этот законопроект в парламент 8 мая, депутаты утвердили его 29 мая.

Также внесены изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Официально 9 мая будет называться Днём памяти и победы над нацизмом.

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