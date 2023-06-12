При обстреле Донецка ранен двухлетний ребёнок

Его мать погибла
В результате удара ВСУ по Донецку погибла 20-летняя женщина, её ребёнок доставлен в больницу. Ранения получили ещё несколько прохожих.
Как сообщает портал "Русская весна", артиллерийские удары нанесены в День России по нескольким районам Донецка: под огнём находятся Кировский, Куйбышевский и Киевский районы.
Наиболее разрушительный удар был нанесён по Привокзальной площади у железнодорожного вокзала. Это – самый центр города.
На площади перед вокзалом осталась воронка от снаряда. Несколько частных домов повреждены в Куйбышевском районе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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