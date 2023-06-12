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Боррель назвал сроки переговоров по Украине

18:14
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Они могут начаться после выборов в США

Переговоры о мирном урегулировании на Украине могут начаться после президентских выборов в США, они намечены на осень 2024 года. Об этом заявил глава европейской дипломатии.

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Жозеп Боррель предположил, что Владимир Путин ждёт результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров, считает дипломат.

По мнению Борреля, если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, обстановка на Украине сложилась бы совсем по-другому, передаёт ТАСС.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

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