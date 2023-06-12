Боррель назвал сроки переговоров по Украине

Они могут начаться после выборов в США

Переговоры о мирном урегулировании на Украине могут начаться после президентских выборов в США, они намечены на осень 2024 года. Об этом заявил глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель предположил, что Владимир Путин ждёт результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров, считает дипломат.

По мнению Борреля, если бы у власти в Штатах сейчас был не демократ Джо Байден, а республиканец Дональд Трамп, обстановка на Украине сложилась бы совсем по-другому, передаёт ТАСС.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. При этом ранее в Москве подчёркивали, что не будут обсуждать на переговорах тему Крыма и новых российских территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"