Путин вручил награды военным в госпитале имени Вишневского

Президента сопровождал министр обороны

Владимир Путин после торжественной церемонии награждения в Кремле посетил военный госпиталь имени Вишневского. В День России президент вручил там награды участникам спецоперации, сообщает ТАСС.

Глава государства побеседовал с военнослужащими. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Путин вручил звезду "Героя России" старшему лейтенанту Юрию Жуланову, Ордена Мужества - старшему лейтенанту Анатолию Зуеву, прапорщику Балгану Банзаракцаеву, рядовым Андрею Батуеву, Дмитрию Пилиховскому, Николаю Лычко, старшему сержанту Сергею Патанову и младшему сержанту Кириллу Татаренко.

Днём 12 июня Владимир Путин вручил высокие награды в Кремле. Из рук президента их получили режиссёры Карен Шахназаров и Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, преподаватель гимназии из Волоколамска Татьяна Бабурова и разработчик авиадвигателей Александр Иноземцев.

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