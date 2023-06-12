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Путин вручил награды военным в госпитале имени Вишневского

18:30
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Президента сопровождал министр обороны

Владимир Путин после торжественной церемонии награждения в Кремле посетил военный госпиталь имени Вишневского. В День России президент вручил там награды участникам спецоперации, сообщает ТАСС.
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Глава государства побеседовал с военнослужащими. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

Путин вручил звезду "Героя России" старшему лейтенанту Юрию Жуланову, Ордена Мужества - старшему лейтенанту Анатолию Зуеву, прапорщику Балгану Банзаракцаеву, рядовым Андрею Батуеву, Дмитрию Пилиховскому, Николаю Лычко, старшему сержанту Сергею Патанову и младшему сержанту Кириллу Татаренко.

Днём 12 июня Владимир Путин вручил высокие награды в Кремле. Из рук президента их получили режиссёры Карен Шахназаров и Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, преподаватель гимназии из Волоколамска Татьяна Бабурова и разработчик авиадвигателей Александр Иноземцев.

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