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Нанесён мощный удар по резервам украинской армии

19:54
  • понедельник
  • 12 июня 2023

Все цели поражены

Российская армия нанесла удар высокоточным оружием по местам дислокации резервов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Все запланированные цели успешно поражены.

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Также в ежедневной сводке российского военного ведомства говорится, что ВСУ за последние сутки продолжили попытки наступательных действий. В районе Времевского выступа в ДНР отбиты три атаки противника. В Запорожье российская авиация и артиллерия накрыли огнём подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоданиловка.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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