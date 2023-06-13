Российские Ка-52 уничтожили украинскую бронетехнику

Вертолеты перемещаются на предельно малых высотах

Информация о ходе СВО. Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52 уничтожили объекты украинских неонацистов. Кадры применения "Аллигаторов" опубликовало наше Минобороны.

Чтобы не дать противнику возможности применить системы ПВО, машины перемещаются на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. На этот раз ракетными ударами поражены укреплённые пункты и бронетехника националистов, сообщает "ТВ Центр".

Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ фиксируют в том числе с помощью камер беспилотников. Выполнив поставленную задачу, экипажи оперативно возвращаются на базу, где вертолёты готовят к новым вылетам. Кроме того, Ка-52 регулярно применяют для сопровождения транспортных вертолётов, которые доставляют десант, и для огневой поддержки наземных подразделений.

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