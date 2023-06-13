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Российские Ка-52 уничтожили украинскую бронетехнику

08:30
  • вторник
  • 13 июня 2023

Вертолеты перемещаются на предельно малых высотах

Информация о ходе СВО. Экипажи российских ударных вертолётов Ка-52 уничтожили объекты украинских неонацистов. Кадры применения "Аллигаторов" опубликовало наше Минобороны.
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Чтобы не дать противнику возможности применить системы ПВО, машины перемещаются на предельно малых высотах, огибая рельеф местности. На этот раз ракетными ударами поражены укреплённые пункты и бронетехника националистов, сообщает "ТВ Центр".

Уничтожение военной инфраструктуры ВСУ фиксируют в том числе с помощью камер беспилотников. Выполнив поставленную задачу, экипажи оперативно возвращаются на базу, где вертолёты готовят к новым вылетам. Кроме того, Ка-52 регулярно применяют для сопровождения транспортных вертолётов, которые доставляют десант, и для огневой поддержки наземных подразделений.

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