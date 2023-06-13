Названы имена новых героев спецоперации

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Капитан Алексей Рыжкович вместе со своим подразделением обнаружил и атаковал группу украинских диверсантов. Во время перестрелки Алексей был ранен, но не покинул поле боя. Численное превосходство противнику не помогло - националисты понесли значительные потери и отступили, бросив буквально все, в том числе оружие иностранного производства.

Мотострелковый взвод лейтенанта Малика Гаджиева оборонял стратегически важную высоту от украинских радикалов. Находясь на передовом рубеже атаки, Малик получил тяжёлую контузию, но продолжил командовать подчинёнными. Благодаря грамотному руководству лейтенанта Гаджиева и профессионализму его сослуживцев вражеская атака была отражена.

Рядовой Александр Машков под плотным огнём противника, рискуя жизнью, оперативно восстановил работу повреждённой станции связи, что позволило передать нашим артиллерийским расчётам координаты вражеских РСЗО и нанести по ним сокрушительные удары.

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