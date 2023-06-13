ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

08:32
  • вторник
  • 13 июня 2023

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Капитан Алексей Рыжкович вместе со своим подразделением обнаружил и атаковал группу украинских диверсантов. Во время перестрелки Алексей был ранен, но не покинул поле боя. Численное превосходство противнику не помогло - националисты понесли значительные потери и отступили, бросив буквально все, в том числе оружие иностранного производства.

Мотострелковый взвод лейтенанта Малика Гаджиева оборонял стратегически важную высоту от украинских радикалов. Находясь на передовом рубеже атаки, Малик получил тяжёлую контузию, но продолжил командовать подчинёнными. Благодаря грамотному руководству лейтенанта Гаджиева и профессионализму его сослуживцев вражеская атака была отражена.

Рядовой Александр Машков под плотным огнём противника, рискуя жизнью, оперативно восстановил работу повреждённой станции связи, что позволило передать нашим артиллерийским расчётам координаты вражеских РСЗО и нанести по ним сокрушительные удары.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.