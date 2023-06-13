В Иркутской области ввели режим ЧС после столкновения танкеров

На месте ЧП продолжают работать оперативные службы

В Киренском районе Иркутской области введён режим ЧС. После столкновения на реке Лена двух танкеров с нефтепродуктами в воде оказался большой объем бензина, сообщает "ТВ Центр".

В результате аварии люди не пострадали, но одна из ёмкостей, в которой находилось больше 100 тонн топлива, была серьезно повреждена. На данный момент на месте ЧП продолжают работать оперативные службы и представители местной администрации, которые оценивают масштаб происшествия.

Для жителей населенных пунктов ниже по течению Роспотребнадзор выпустил предписание, которое запрещает использовать речную воду. А прокуратура начала доследственную проверку.

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