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Еще семь добровольческих соединений подписали контракты с Минобороны России

08:38
  • вторник
  • 13 июня 2023

Первыми контракт подписали бойцы отряда "Ахмат"

Семь командиров отрядов и бригад добровольческого корпуса подписали с представителем Министерства обороны России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым контракты, определяющие правовой статус и деятельность этих подразделений в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 13 июня, рассказали в российском оборонном ведомстве.
Очередная группа будущих контрактников отправилась для прохождения военной службы

Как уточнил Алексеев, контракты подписали три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса.

Представитель Минобороны выразил уверенность в том, что в течение ближайшей недели все соединения и другие формирования, которые входят в состав добровольческого корпуса, подпишут данный контракт.

Генерал-лейтенант Алексеев не сомневается, что российский добровольческий штурмовой комплекс успешно реализует все задачи, поставленные военно-политическим руководством страны, сообщает РИА Новости.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2023 года на службу в российскую армию, по данным Министерства обороны, поступило свыше 134 тысяч человек. Политик также назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, признав, что сам не ожидал подобных масштабов. В частности, с начала 2023 года одних лишь танков произведено более 600.

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