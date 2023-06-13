Под Авдеевкой два экипажа украинских БМП сдались в плен

Среди сдавшихся есть раненые

Два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 13 июня, рассказал представитель в силовых структурах региона.

Он уточнил, что на связь с одним из подразделений ВС России на авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненым солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации.

Украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1.

Сдались десять военных, среди них есть тяжелораненые, им оказывают необходимую помощь. Ведется проверка на предмет причастности сдавшихся к военным преступлениям, сообщает ТАСС.

Ранее военнослужащий ВСУ Николай Развилюк, сдавшийся в плен, рассказал, что у украинских военных в зоне боевых действий не было "никакой поддержки от нашего начальства". Другие бойцы ВСУ отмечали, что командира с ними не было – воевали сами по себе. Пленные украинцы подтвердили, что российская сторона обращается с ними хорошо, а также рассказали, что несколько дней на передовой заставили их взглянуть на конфликт по-другому — больше брать в руки оружие они не намерены.

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