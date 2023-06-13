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Илон Маск рассказал об уязвимости Leopard 2

08:59
  • вторник
  • 13 июня 2023

Киев получает немецкие танки от западных союзников

Небольшое количество танков Leopard 2 немецкого производства легко уничтожается противотанковым оружием и минами. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск.

В зоне спецоперации уничтожены ещё три танка Leopard
Украина потеряла четыре танка Leopard за сутки

Как написал в соцсетях один из интернет-пользователей в ответ на пост о требовании Киева предоставить Украине больше Leopard 2, "судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья". Комментатор усомнился в оправданности новых поставок.

Маск в ответ на этот комментарий выразил мнение, что танков должно быть "либо много", либо "не быть" вообще, сообщает РИА Новости.

8 июня министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, однако противник был своевременно обнаружен, по нему нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. Украинские потери в результате двухчасового боя составили 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек. Тогда за сутки украинские военные потеряли 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 САУ Krab.

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